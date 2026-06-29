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Армия

В Ростовской области отразили атаку ВСУ

Губернатор Слюсарь сообщил, что в Ростовской области уничтожили дроны ВСУ
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в ходе отражения нападения дроны ВСУ были сбиты в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах.

Чиновник также заявил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.

Незадолго до этого стало известно, что Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, российские военные отражают нападение.

28 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что дроны ВСУ нанесли удары по автобусному парку в регионе. По его словам, несколько единиц гражданского транспорта были уничтожены. Среди них — 14 школьных автобусов.

На фоне произошедшего Сальдо обратился к лидерам стран — членов НАТО, продолжающих поддерживать Киев. Он поинтересовался, против кого Вооруженные силы Украины ведут боевые действия, и предположил, что противниками украинских войск стали мирные жители и дети.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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