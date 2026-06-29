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Армия

Раскрыто число сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны РФ заявило об уничтожении 209 украинских беспилотников за ночь
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Более двух сотен дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией России в ночь на 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 7:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Часть целей ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, атаки были отражены в столичном регионе и девяти областях. Среди них — Ростовская, Тульская, Брянская, Орловская, Калужская, Смоленская, Белгородская, Тверская и Курская.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате налета беспилотников никто из жителей региона не пострадал. Информация о разрушениях на земле к текущему моменту не поступала. Известно, что силы ПВО сбили украинские дроны над Тарасовским и Зерноградским районами, а также в городе Каменске-Шахтинском.

Ранее военные ВСУ ударили по российскому городу беспилотниками с зажигательной смесью.

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