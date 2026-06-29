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Армия

В Германии испугались последствий вывода американских войск

Handelsblatt: в Германии опасаются катастрофических последствий вывода войск США
Jonathan Drake/Reuters

Власти городов Германии опасаются катастрофических последствий для местной экономики в случае вывода из страны военного контингента США. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Отмечается, что американские войска, помимо обеспечения безопасности, выступают главным работодателем в некоторых населенных пунктах ФРГ.

Эксперт Йоханнес Кохемс сравнил последствия вывода войск США из Германии с эффектом от закрытия градообразующих предприятий. Так, согласно расчетам Центра европейских экономических исследований (ZEW) и Кельнского университета, вывод каждых двух американских военнослужащих ликвидирует в стране одно рабочее место со взносами в систему социального страхования.

В числе наиболее уязвимых городов эксперты выделяют Вильзек в Верхнем Пфальце с населением 6,5 тысячи человек, где сейчас служат около пяти тысяч солдат вооруженных сил США. Всего же в этом регионе проживает около 30 тысяч американских граждан, их ежегодный вклад в местную экономику равен €650-700 млн. В этой связи бургомистр Вильзека Торстен Грэдлер назвал потенциальный уход американских войск «драматическим ударом по всей экономической и социальной жизни».

В мае президент США объявил, что страна направит 5 тысяч военнослужащих из Германии в Польшу.

Ранее сообщалось, что приказ о переброске солдат в Польшу вызвал непонимание среди ВС США.

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