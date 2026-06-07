Военные США не поняли приказ Трампа о переброске военных в Польшу

Приказ президента США Дональда Трампа о переброске 5 тысяч солдат в Польшу вызвал непонимание у американских военных. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что ВС США ждут ясности от Пентагона после переговоров президента Трампа по численности войск в Европе.

По данным агентства, неопределенность по вопросу переброски вызывает тревогу у союзников Вашингтона в Европе, а также может подорвать дух американской армии.

В начале апреля Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

21 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих из Германии в Польшу. Он объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Ранее Трамп выразил недовольство двумя союзниками США по НАТО.