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Армия

Дроны ВСУ ударили по парку со школьными автобусами в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области
Владимир Сальдом/Telegram

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по автобусному парку в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, несколько единиц гражданского транспорта были уничтожены. Среди них — 14 школьных автобусов.

«Это техника, которая должна была возить детей на занятия, а жителей наших муниципалитетов по регулярным маршрутам», — подчеркнул глава области.

На фоне произошедшего Сальдо обратился к лидерам стран — членов НАТО, продолжающих поддерживать Киев. Он поинтересовался, против кого Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия, и предположил, что противниками украинских войск стали мирные жители и дети.

«Это не имеет ничего общего с боевыми действиями. Это поступок подлецов, которые сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее», — отметил губернатор.

Он добавил, что виновные в подобных атаках рано или поздно будут привлечены к ответственности.

27 мая житель города Алешки в Херсонской области пострадал в результате атаки украинского БПЛА. Как рассказал Сальдо, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее военные ВСУ атаковали мосты в Херсонской области.

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