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Армия

Израиль отчитался об уничтожении подземного комплекса «Хезболлах» в Ливане

Израильская армия уничтожила подземную базу «Хезболлах» на юге Ливана
Israel Defense Forces via AP

Армия Израиля уничтожила подземную инфраструктуру движения «Хезболлах» в районе деревни Мадждель-Зун на юге Ливана. Об этом сообщили премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в своем совместном заявлении.

По данным израильской стороны, был обнаружен и выведен из строя тоннель длиной более 200 метров и глубиной свыше 25 метров. Внутри находились сотни боеприпасов и несколько пусковых шахт, предназначенных для нанесения ударов по территории Израиля.

В заявлении также отмечается, что перед проведением операции Израиль заранее уведомил США и американского представителя в Ливане о планируемых действиях.

До этого Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

По словам Каца, подписанное рамочное соглашение с Ливаном об урегулировании конфликта при посредничестве США не предполагает отступления сил ЦАХАЛ из региона, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории страны и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

Ранее Нетаньяху рассказал, по кому ударила сделка Израиля и Ливана.

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