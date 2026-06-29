В посольстве РФ оценили риск размещения ядерного оружия в Финляндии

В посольстве России в Хельсинки заявили, что на данный момент не наблюдается признаков целенаправленной подготовки инфраструктуры Финляндии для размещения ядерного оружия. Об этом дипломаты сообщили газете «Известия».

При этом в диппредставительстве отметили, что даже гипотетическая возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии способна повлиять на ситуацию с безопасностью в Балтийско-Арктическом регионе. В связи с этим, подчеркнули российские дипломаты, Москва будет учитывать такой сценарий при оценке военно-политической обстановки.

До этого в Финляндии сняли запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны.

В свою очередь в российском посольстве в Финляндии отметили, что контроль за возможным применением ядерного оружия на территории страны будет осуществлять не из ее столицы — Хельсинки.

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.