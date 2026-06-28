Более 70 БПЛА атаковали регионы России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 10 регионами страны и Азовским морем 72 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на своем канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Крыму, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

В ночь на воскресенье, 28 июня, один человек получил несовместимые с жизнью травмы в городе Славянск-на-Кубани после массированной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Обломки БПЛА повредили несколько домов, линию электропередачи и газовую трубу, а на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Еще один местный житель пострадал в хуторе Трудобеликовском.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.