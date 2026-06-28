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Армия

Штурмовые отряды ВС РФ изгнали ВСУ из более 20 зданий Константиновки

МО РФ: российские штурмовики овладели 26 зданиями в ходе боев в Константиновке
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Российские военнослужащие взяли под контроль более двух десятков зданий в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожив около сотни украинских бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовики «южной» группировки Вооруженных сил России в ходе активных наступательных действий в юго-западной части населенного пункта овладели 26 зданиями.

В ходе боев за эту часть города ВСУ потеряли 100 человек личного состава, бронеавтомобиль MaxxPro американского производства, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотниками, уточнили в министерстве.

В донецких Константиновке и Красном Лимане идут ожесточенные бои. Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что за минувшие сутки было взято под контроль 70 строений в Константиновке. По последним данным, в Красном Лимане российские штурмовики заняли 57 зданий.

Ранее жительница Константиновки рассказала, как ВСУ бросали противотанковые мины в подвалы с людьми.

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