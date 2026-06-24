Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить переговоры с Ираном, если Тегеран начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

В то же время, по словам Трампа, США получили от Ирана заверения, что Тегеран не взимает никаких сборов с судов за проход через Ормузский пролив, вопреки сообщениям СМИ.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Спустя несколько дней сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Формально документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле напомнили, что США и Иран пока не достигли соглашения.