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Армия

Российские военные ударили по лагерю оперативного центра спецопераций ВСУ

МО: ВС РФ «Геранью» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра ВСУ
Минобороны России

Российские военнослужащие с помощью «Гераней» нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций «Юг» украинских войск в районе Прибугского в Николаевской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Ударом пяти высокоточных БПЛА «Герань» войск беспилотных систем поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения — каркасных лодок и безэкипажных катеров противника», — говорится в сообщении.

В результате зафиксированы разрушения объектов, заключили в оборонном ведомстве.

26 июня ВС РФ нанесли пять ударов БПЛА «Герань» по локомотивам противника в Запорожской и Харьковской областях. Минобороны России уточнили, что все цели были уничтожены.

За день до этого российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины. Топливный объект находился в населенном пункте Губиниха.

Ранее ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине.

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