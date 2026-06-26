Российские военные ударили по пяти локомотивам ВСУ

МО: ВС России в двух областях нанесли 5 ударов по использовавшимся ВСУ локомотивам

Российские военные нанесли пять ударов БПЛА «Герань» по локомотивам противника в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки было нанесено пять ударов по двум железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом в городе Запорожье Запорожской области, и трем локомотивам, находившимся на участке железной дороги между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.

Там также уточнили, что все цели были уничтожены.

Накануне в Минобороны рассказали, что российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины (ВСУ). Топливный объект находился в населенном пункте Губиниха.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России выпустила по республике около 2200 ударных БПЛА, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет за неделю. По его словам, российские войска поражали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.