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Южная Корея и Япония заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

Reuters: Сеул и Токио заявили о денуклеаризации и укреплении оборонных связей
Shutterstock

Министры обороны Южной Кореи и Японии Ан Гю Бэк и Синдзиро Коидзуми в совместном заявлении по итогам переговоров в Сеуле заявили, что их страны сохраняют приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Министры <...> согласились с необходимостью сотрудничать ради поддержания стабильности и мира в регионе, подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и строительству прочного мира», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Сеул и Токио при поддержке Вашингтона работают над развитием более тесных связей.

В начале июня военные Южной Кореи и Японии провели совместные морские поисково-спасательные учения (SAREX). Цель учений, которые проводились раз в два года с 1999 года, — отработать процедуры скоординированного реагирования военно-морских кораблей обеих стран в случае морских инцидентов в водах вблизи Корейского полуострова. Маневры были приостановлены в 2017 году, поскольку двусторонние отношения испортились после спора по поводу низкого пролета японского морского патрульного самолета над южнокорейским военным кораблем.

Ранее в МИД РФ назвали угрожающими безопасности учения США и Японии.

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