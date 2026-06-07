Япония и Южная Корея провели первые за много лет совместные морские учения

Япония и Южная Корея провели совместные морские поисково-спасательные учения (SAREX). Это первые подобные маневры двух стран с 2017 года, передает The Korea Times.

Согласно сообщению корейских ВМС, учения проводились военно-морскими силами Южной Кореи и силами самообороны Японии в международных водах к юго-востоку от острова Чеджу.

В маневрах участвовали десантный корабль ВМС Японии ROKS Cheon Ja Bong водоизмещением 4900 тонн, японский эсминец Kongo водоизмещением 7250 тонн, оснащенный системой Aegis, и японский патрульный вертолет.

Цель учений SAREX, которые проводились раз в два года с 1999 года, — отработать процедуры скоординированного реагирования военно-морских кораблей обеих стран в случае морских инцидентов в водах вблизи Корейского полуострова.

Учения были приостановлены в 2017 году, поскольку двусторонние отношения испортились после спора по поводу низкого пролета японского морского патрульного самолета над южнокорейским военным кораблем.

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