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ВС РФ заняли пять опорных пунктов в районе Красного Лимана

МО РФ: российские штурмовики заняли 57 зданий в Красном Лимане
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские штурмовые отряды продвигаются в населенном пункте Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР), они заняли 57 зданий в северо-западной части города. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий», — рассказали в военном ведомстве.

Чтобы изолировать район боевых действий на западной окраине Красного Лимана, экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по подразделениям 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшимся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате ВСУ потеряли до трех десятков бойцов, уточнили в МО.

Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 бойцов, а также три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Красный Лиман находится на севере ДНР и считается одним из крупных логистических узлов ВСУ. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Запад» берут оставшиеся силы противника в городе в огневой мешок. В ведомстве отмечали, что освобождение Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль железнодорожную станцию у Красного Лимана.

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