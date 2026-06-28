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Бойцы ВСУ бегут после столкновения с морской пехотой ВС РФ

Группировка «Восток»: ВСУ оставляют позиции после боев с морской пехотой ВС РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военнослужащие оставляют занимаемые позиции в ходе стрелковых боев с морскими пехотинцами Военно-морского флота России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую группировку войск «Восток».

Также в группировке заявили, что попытки контратак со стороны украинских подразделений не достигают поставленных целей благодаря действиям бойцов 2-го батальона 155-го полка морской пехоты.

Анализ показал, что морально-психологическое состояние и уровень боевой подготовки российских бойцов морской пехоты значительно выше, чем у военнослужащих ВСУ, добавили в «Востоке».

До этого сообщалось, что украинские военные безрезультатно пытались бежать из Константиновки в Донецкой народной республике. В российских силовых структурах отметили, что они выходят из города в основном малыми группами, реже — по одному человеку.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.

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