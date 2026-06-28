В ЛНР водитель грузовика пострадал при атаке беспилотника

Водитель грузовика ранен в ЛНР при ударе БПЛА, сообщили в МЧС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовик в Славяносербском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР), пострадал водитель. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Беспилотный летательный аппарат нанес удар по грузовому автомобилю в районе села Веселая Гора. В результате удара авто загорелось. К сожалению, на месте происшествия пострадал водитель», — говорится в сообщении.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

27 июня украинский БПЛА атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово ЛНР. Пострадали двое мужчин и две женщины, им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В этот же день беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 12 человек. По словам губернатора Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава региона назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мирный житель попал под удар БПЛА в Херсонской области.