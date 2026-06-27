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Общество

Мирный житель попал под удар БПЛА в Херсонской области

Сальдо: украинский БПЛА обесточил 17 населенных пунктов
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Мирный житель не выжил в результате удара украинского беспилотника, также более десяти населенных пунктов региона оказались обесточены из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, после удара дрона житель населенного пункта Алешки получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также в течение суток были повреждены энергосети, и без электричества остались 17 населенных пунктов Алешкинского, Каховского, Голопристанского и Генического округов.

Утром 27 июня Сальдо сообщил об очередной атаке ВСУ на регион. Было уничтожено 34 украинских БПЛА.

До этого глава Каховского округа (Херсонская область) Павел Филипчук сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи. Женщина-фельдшер не выжила, серьезно пострадал водитель.

Ранее Сальдо прокомментировал сообщения о прекращении транспортного сообщения области с Крымом.

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