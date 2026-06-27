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На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника

Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА в субботу достигло 23
Olga Sokolova/Global Look Press

На подлете к Москве были сбиты еще два беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте в «Макс».

Общее количество украинских беспилотников, сбитых на подлете к Москве в субботу, достигло 23.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Информации о пострадавших на данный момент не поступала.

27 июня в Московской области был введен режим повышенной опасности в связи с беспилотниками. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, напомнили о запрете на съемку беспилотных летательных аппаратов и действия систем противовоздушной обороны.

Утром в субботу в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО за сутки ликвидировали 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 БПЛА самолетного типа.

Ранее в ДНР при ударе дрона ВСУ по АЗС пострадал пенсионер.

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