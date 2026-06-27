В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке на музей

Состояние пострадавших при атаке на музей под Ростовом легкой и средней тяжести

Состояние пострадавших в результате удара ВСУ по музейному комплексу в Ростовской области оценивается как легкое и средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области в «Макс».

«На данный момент стационарную медицинскую помощь получили 10 человек. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести. Двое после осмотра отказались от госпитализации. При необходимости будет обеспечен перевод пациентов в областные больницы региональным Центром медицины катастроф», — говорится в сообщении.

В результате атаки украинского беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты», расположенный в Ростовской области, 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Губернатор региона Юрия Слюсарь уточнил, что все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Десять человек были госпитализированы, в то время как двое от госпитализации отказались. По словам Слюсаря, медицинские бригады оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, украинский беспилотник повредил основное здание музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом отмечается, что сама экспозиция не получила значительного ущерба.

Ранее в ЛНР несколько человек пострадали при ударе ВСУ по точке быстрого питания.