Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Армия

«Пират» из Одессы скончался в учебке после мобилизации

Одессит, известный в городе по образу пирата, скончался в учебном центре
stevebondaryan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Одессы, ставший известным в городе благодаря своим прогулкам в образе пирата, был призван на военную службу, после чего скончался во время прохождения подготовки в учебном центре. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на одесские паблики и соцсети.

«Известный одессит, который передвигался по городу в костюме пирата, был мобилизован и скончался в учебке», — говорится в материале.

На днях в Одессе сотрудники территориального центра комплектования попытались задержать мужчину, который находился на улице со своей собакой. Во время попытки «бусификации» мужчина смог ускользнуть, но его питомца военкомы забрали с собой. Позднее выяснилось, что у собаки была сломана лапа.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках.

Ранее на Украине прошел митинг против мобилизации.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!