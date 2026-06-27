«Пират» из Одессы скончался в учебке после мобилизации

Мужчина из Одессы, ставший известным в городе благодаря своим прогулкам в образе пирата, был призван на военную службу, после чего скончался во время прохождения подготовки в учебном центре. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на одесские паблики и соцсети.

«Известный одессит, который передвигался по городу в костюме пирата, был мобилизован и скончался в учебке», — говорится в материале.

На днях в Одессе сотрудники территориального центра комплектования попытались задержать мужчину, который находился на улице со своей собакой. Во время попытки «бусификации» мужчина смог ускользнуть, но его питомца военкомы забрали с собой. Позднее выяснилось, что у собаки была сломана лапа.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках.

Ранее на Украине прошел митинг против мобилизации.