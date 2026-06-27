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Армия

Россия и Китай провели совместное патрулирование над двумя морями

ВВС РФ и КНР провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями
Wikimedia

Военно-воздушные силы России и Китая 27 июня провели совместное стратегическое патрулирование в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями, а также над западной частью Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны КНР.

Отмечается, что это было 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование ВВС РФ и КНР в этом регионе.

В заявлении говорится, что это патрулирование показало общую приверженность России и Китая поддержанию регионального мира и стабильности.

До этого агентство «Рёнхап» сообщило, что военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

В объединенном комитете начальников штабов Республики Корея сообщили, что всего в зону идентификации вошли около 10 воздушных судов. При этом воздушное пространство Кореи не было нарушено. В Минобороны Южной Кореи заявили, что после обнаружения самолетов в воздух были подняты истребители.

Ранее военнослужащий КНДР перешел на сторону Южной Кореи.

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