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СМИ указали на ошибки разведки США, приведшие к удару по школе в Иране

Bloomberg: несогласованность разведсистем США привела к удару по школе в Иране
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Несогласованность американских разведывательных систем указана среди факторов, которые привели к нанесению США ракетного удара по школе в иранском в Минабе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в 2019 году аналитик разведки, исследовавшие данные о потенциальных целях для ударов в Иране, зафиксировал изменения на объекте в Минабе. Соединенные Штаты до этого считали его военно-морской базой элитного подразделения иранских вооруженных сил (КСИР). Однако в действительности там находилась начальная школа для девочк.

Аналитик зарегистрировал эти изменения с помощью инструмента цифровой разведки, который не был связан с официальной базой разведданных. Из-за этого командование не получило актуальные данные.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. В результате более 160 человек получили несовместимые с жизнью ранения, большинство из них были детьми.

Власти США заявляли, что к атаке причастны иранцы. При этом многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что, вероятнее всего, атаку провели американские военные. По данным The New York Times, удар по школе был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании.

Ранее власти Ирана сообщили о разрушении 600 школ в стране.

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