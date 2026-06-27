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Армия

Российские войска нанесли удары по объектам ТЭК на Украине

МО РФ: российские силы нанесли поражение объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой украинскими военными.

Кроме того, были поражены склады горючего, места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия и объекты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах зоны специальной военной операции.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что расчет беспилотников «Герань-2 Сикер» нанес удар по подстанции в населенном пункте Конотоп в Сумской области. В результате ударов удалось обесточить ряд промышленных предприятий, работавших на украинские вооруженные силы.

Кроме того, 25 июня российские военные нанесли удары «Геранями» по автозаправочным станциям в Николаевской области.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.

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