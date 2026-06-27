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В Воронеже отменили угрозу непосредственного удара дронов

Губернатор Гусев отменил угрозу атаки БПЛА в Воронеже
Valentyn Ogirenko/Reuters

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отменил угрозу удара беспилотных летательных аппаратов в Воронеже. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале главы региона.

«Отмена непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже! Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона!» — написал он.

Предупреждение об угрозе было опубликовано Гусевым около часа назад. Тогда губернатор призвал граждан уйти с улиц в помещения и не приближаться к окнам. Он также предупредил, что необходимо уходить из зоны видимости БПЛА и при необходимости звонить по номеру 112.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 175 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями регионов России. В Минобороны уточнили, что попытки атак проводились с 20:00 26 июня по 8:00 мск 27 июня. Украинские войска задействовали БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.

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