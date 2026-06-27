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Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже

Губернатор Гусев объявил угрозу атаки БПЛА в Воронеже
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об угрозе удара беспилотных летательных аппаратов в Воронеже, в городе звучит сирена. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал чиновник.

Он призвал граждан уйти с улиц в помещения и не приближаться к окнам. Губернатор предупредил, что необходимо уходить из зоны видимости БПЛА и при необходимости звонить по номеру 112.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины на производственные объекты одного из предприятий Волгограда пострадали десять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 175 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями регионов России.

Ранее на подлете к Москве сбили девять БПЛА.

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