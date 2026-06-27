СМИ рассказали, как Рютте планирует сохранить поддержку НАТО со стороны США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принял решение увеличить инвестиции в оборонный сектор США, рассчитывая таким образом сохранить поддержку президента страны. Об этом пишет Politico.

По данным издания, во время визита в Вашингтон 23-25 июня Рютте представил американскому руководству информацию о росте оборонных расходов стран-членов участников НАТО. Также генсек заявил о планах альянса активнее закупать вооружение американского производства и вкладывать средства в оборонную промышленность Соединенных Штатов.

План Рютте «трансатлантической промышленной революции» станет одной из главных тем будущего саммита НАТО. Страны-члены альянса намерены убедить США сохранить военное присутствие в Европе и избежать дальнейшего сокращения военного контингента, говорится в статье.

Власти США неоднократно критиковали союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону и отмечали, что Европа должна сама обеспечивать свою безопасность. В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением».

В начале мая президент США распорядился вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих. Американские СМИ связали этот шаг как с охлаждением отношений с европейскими союзниками, так и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

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