Тульскую область атаковали беспилотники

Губернатор Миляев: силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июня сбили семь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

По его словам, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, люди не пострадали.

Чиновник напомнил, что упавшие на землю БПЛА и их компоненты могут содержать взрывчатые вещества, приближаться к ним категорически запрещено. Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших дронов, поскольку они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Миляев призвал граждан в случае обнаружения сбитых дронов звонить по номеру 112.

Также губернатор добавил, что в Тульской области пока сохраняется опасность атаки беспилотников.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины на производственные объекты одного из предприятий Волгограда пострадали десять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее на подлете к Москве сбили девять БПЛА.