ВСУ атаковали предприятие в Волгограде

В Волгограде десять человек пострадали при атаке ВСУ на предприятие

В результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на производственные объекты одного из предприятий Волгограда пострадали десять человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ в течение ночи и утра отражали атаку высокоскоростных воздушных целей, запущенных ВСУ по территории Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда повреждены производственные объекты одного из предприятий.

«На данный момент известно о десяти пострадавших», — уточнил Бочаров.

Он добавил, что всех пострадавших госпитализировали. Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет. По данным губернатора, локальные возгорания оперативно ликвидированы, повреждений жилых объектов не зафиксировано. На месте работают оперативные службы. Бочаров поручил провести работы по уточнению последствий атаки ВСУ, определению числа пострадавших и оказанию им помощи.

До этого в нескольких регионах России, включая Волгоградскую, Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую области и Татарстан, объявляли режим ракетной опасности.

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