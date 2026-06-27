Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль ж/д станцию Коллективная в ДНР

Российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и «большое количество домостроений».

«К концу этой недели наши военнослужащие уже продвинулись вдоль железнодорожного полотна и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Коллективная, которая находится на северо-западе от данного населенного пункта», — поделился эксперт.

22 июня Минобороны РФ сообщало, что российские войска заняли 46 зданий в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). бойцы группировки войск «Запад» заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого пленный военнослужащий 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Юрий Контробай заявил, что украинские войска практически утратили Красный Лиман, а их положение продолжает ухудшаться.

По его словам, Красный Лиман для ВСУ фактически потерян, а военнослужащим, которые оказываются на этом направлении, крайне сложно покинуть свои позиции. Он также утверждает, что многие украинские бойцы, осознавая ситуацию, оставляют позиции.

Ранее другой пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.