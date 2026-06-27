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Крымчан предупредили о ракетах

МЧС РФ по Крыму: на полуострове объявлена ракетная опасность
Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону в мессенджере «Макс».

«Ракетная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении ведомства.

26 июня глава республики Сергей Аксенов сообщал, что режим чрезвычайной ситуации, объявленный на территории Крыма, не предполагает введения запретов для населения.

По его словам, нововведение не коснется свободы перемещения жителей и не влечет за собой введение комендантского часа.

Глава региона подчеркнул, что такой порядок позволяет ускорить административные процессы: оперативнее организовывать закупки генераторов и горючего, обеспечивать работу стратегически важных объектов, а также проводить восстановительные и аварийные работы.

26 июня региональные режимы чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе.

Ранее советник Аксенова опроверг информацию о бегстве чиновников из Крыма.

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