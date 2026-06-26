В Сумской области повреждены АЗС

Автозаправочные станции (АЗС) получили повреждения в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщил глава администрации Сумской области Олег Григоров в своем Telegram-канале.

Чиновник не уточнил, сколько АЗС было повреждено.

Незадолго до этого издание «Общественное» сообщало о взрывах в городе.

25 июня российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 июня военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев высказал мнение, что удары по переправам через Днепр могут свидетельствовать о том, что ВС России приступили к системному воздействию на логистику ВСУ, тем самым, изменив подход к ведению боевых действий.

Ранее российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и склады БПЛА украинской армии.