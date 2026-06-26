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Движение судов через Ормузский почти вернулось к показателям довоенного периода

ТАСС: движение судов через Ормузский пролив восстановилось наполовину
Stringer/Reuters

Поток судов через Ормузский пролив за минувшие сутки составил половину от уровня до начала конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные о движении судов.

В среднем до марта за сутки Ормузский пролив пересекали около 100-120 судов. С началом конфликта между США и Ираном движение через пролив было ограничено до 10 судов в сутки.

Согласно подсчетам, в течение 25 июня Ормузский пролив пересекли 54 судна, из них 39 двигались в сторону Оманского залива и 15 в сторону Персидского залива.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Спустя несколько дней сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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