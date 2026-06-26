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Российские военные вывели из Константиновки военнопленных из ВСУ

ВС России вывели из Константиновки 10 военнопленных из ВСУ
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие «Южной» группировки войск взяли в плен и вывели из Константиновки 10 солдат ВСУ. Об этом рассказал заместитель командира отряда 10-го гвардейского танкового полка с позывным «Опер», передает РИА Новости.

«Последний раз у нас получилось тут около 10 человек, по-моему, вывели пленных, то есть дали возможность их вывести. На предыдущих направлениях противник пытался их уничтожить», — уточнил российский боец.

Кроме того, по словам «Опера», ВСУ пытались ликвидировать мирных жителей, которых отряд хотел вывезти.

22 июня пленный военнослужащий 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Юрий Контробай заявил, что украинские войска практически утратили Красный Лиман, а их положение продолжает ухудшаться. По его словам, многие бойцы, осознавая ситуацию, оставляют позиции. Контробай отметил: обстановка как на земле, так и в воздухе находится под контролем российских военных.

Ранее ВСУ подожгли храм с людьми в Константиновке.

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