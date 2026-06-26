ВСУ ночью атаковали промышленную зону города — спутника Запорожской АЭС

Украинские войска ночью атаковали промышленную зону Энергодара, который является городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Противник осуществил три сброса боеприпасов на площадку хранения оборудования. В результате удара уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, которое было заранее закуплено для восстановления городского электроснабжения», — написал он.

Кроме того, уточнил Пухов, сгорели запасы кровельных материалов, которые предназначались для ремонта крыш многоквартирных домов, а также мягкое резиновое покрытие. Его планировалось использовать при обустройстве детских игровых площадок.

20 июня глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ сбросили с дрона взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги в сторону Ростовской области.

По его информации, в это время по трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых. Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его, однако произошел взрыв. В результате два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее экс-коммодор ВМФ Британии объяснил, почему ВСУ атакуют гражданские объекты в РФ.