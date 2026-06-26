ВКС России ударили по украинским пунктам управления БПЛА

ВКС РФ ударили по украинским базам и пунктам управления БПЛА в трех регионах

Российские ВКС ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами в трех областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пункты управления БПЛА были атакованы на территории Донецкой народной республики (ДНР), Днепропетровской и Сумской областях.

«Тремя авиабомбами ФАБ-500 нанесен удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого российские войска нанесли удар по центру беспилотных систем сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе атаки российские военные задействовали тактическую авиацию, ударные беспилотники, артиллерию и ракетные войска, а также нанесли удары по инфраструктурным объектам, использовавшимся в интересах ВСУ.

23 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Ранее ВКС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и под Сумами.