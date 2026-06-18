ВКС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и под Сумами

МО: ВКС ударами ФАБ уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области

Воздушно-космические силы России нанесли удары по временным базам украинских формирований. В ходе боевой работы применялись фугасные авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1000, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает Минобороны РФ.

Цели были поражены в населенных пунктах Сергеевка и Николаевка (ДНР), а также в Краснополье, расположенном в Сумской области.

В ведомстве уточнили, что предварительно российские разведчики выявили места скопления живой силы и техники противника. После анализа полученных данных командованием было утверждено решение о воздушной атаке.

«В результате авиаударов пункты временной дислокации противника были уничтожены», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Также российская авиация применила бомбы ФАБ-500 по позициям противника в Харьковской и Днепропетровской областях. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.