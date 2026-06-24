Минобороны сообщило о поражении центра беспилотных систем сил ССО Украины

Российские войска нанесли удар по центру беспилотных систем сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе атаки российские военные задействовали тактическую авиацию, ударные беспилотники, артиллерию и ракетные войска, а также нанесли удары по инфраструктурным объектам, использовавшимся в интересах ВСУ. В их числе топливно-энергетическая и транспортная инфраструктура Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, используемые украинскими военным.

23 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым украинской армией, цехам производства и местам хранения беспилотников.

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев также сообщил, что российские войска нанесли удар двумя планирующими авиабомбами КАБ по острову Майский (ранее — Первомайский) в Николаевской области, где размещался британский спецназ.

Ранее стало известно о крупных потерях среди украинских операторов БПЛА.