Житель Харькова напал с ножом на сотрудника ТЦК

В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК

В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили на странице Харьковского областного ТЦК в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сообщается, что в Харькове сотрудники остановили мужчину. Судя по всему, во время попытки его мобилизовать, горожанин напал на работников ТЦК.

Двое военнослужащих получили ножевые ранения, одного из них не удалось спасти, второго госпитализировали. Гражданскому удалось скрыться, его разыскивает полиция.

До этого в Хмельницкой области задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата по зданию ТЦК. В полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Позже мужчина был задержан, у него изъяли автомат. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

11 июня в Николаеве молодой человек в одиночку избил трех сотрудников территориального центра комплектования, которые собирались увезти его отца.

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