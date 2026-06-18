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Общество

На Украине мужчина открыл огонь по зданию ТЦК

В Хмельницкой области задержали мужчину, стрелявшего из автомата по зданию ТЦК
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Хмельницкой области задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата по зданию территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщило региональное управление полиции в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. В результате стрельбы никто не пострадал.

Полиция задержала 31-летнего мужчину, у него изъяли автомат. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

11 июня в Николаеве молодой человек в одиночку избил трех сотрудников территориального центра комплектования, которые собирались увезти его отца. На опубликованном видео мужчина с яростным криком набрасывается на военкомов — двоих он повалил на асфальт и избил. Затем молодой человек занялся тем сотрудником, который держал его отца. Во время избиения мужчина смог освободиться и убежать.

Ранее стало известно, что на Украине проверят работу всех ТЦК.

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