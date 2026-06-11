На Украине сын отбил отца от трех сотрудников ТЦК

В Николаеве молодой человек в одиночку избил трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), которые собирались увезти его отца. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

На опубликованном видео мужчина с яростным криком набрасывается на военкомов — двоих он повалил на асфальт и избил. Затем молодой человек занялся тем сотрудником, который держал его отца. Во время избиения мужчина смог освободиться и убежать, уточняет издание.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинцы массово бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК на три буквы. По его словам, это демонстрирует отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа. С одной стороны, все говорят, что необходимо воевать, но с другой — все бегут от призыва, указал Буданов.

Мобилизация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года и регулярно продлевается. Власти ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях регулярно появляются ролики с принудительным задержанием граждан военкомами или с конфликтами между сотрудниками ТЦК и местными жителями. Из-за острой нехватки бойцов рейды проводят все чаще, а мужчины пытаются любыми способами выбраться из страны, порой с риском для жизни.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду.