Минобороны сообщило об уничтожении ночью более 600 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью в российских регионах 660 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в «Максе».

БПЛА самолетного типа были перехвачены в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областях, а также в Московском регионе, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

Утром в пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что промышленное предприятие и линия электропередачи повреждены в Новомосковске в результате атаки украинских беспилотников. По его данным, средства ПВО сбили в регионе 73 БПЛА. В Щекинском районе во время атаки был поврежден частный жилой дом — пострадала женщина.

Кроме того, более 45 БПЛА сбили на подлете к Москве. О пострадавших не сообщалось.

Ранее возгорание произошло на Полтавской нефтебазе после атаки БПЛА.