Губернатор Тульской области раскрыл последствия массированной атаки БПЛА на регион

Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в «Максе».

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 73 БПЛА.

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина», — написал он.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Миляев отметил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к повреждениям на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске. На местах ЧП работают специалисты оперативных служб, добавил губернатор.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили 30 беспилотников на подлете к Москве.

На фоне угрозы атаки БПЛА московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно перешли на особый режим работы. В Росавиации уведомили, что воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна» в Подмосковье.