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Армия

В Горловке дрон ВСУ атаковал жилой район, есть погибшие

Приходько: в Горловке два мирных жителя погибли после атаки беспилотника
РИА Новости

Два мирных жителя погибли, еще одна женщина получила ранения в результате атаки беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

По словам Приходько, удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом по Калининскому району Горловки. В результате атаки погибли двое мирных жителей.

Глава города также сообщил, что еще одна жительница Калининского района получила ранения при атаке дрона.

Накануне сотрудник муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотника. Глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов сообщил, что дрон атаковал территорию города, когда работник коммунальной службы выполнял свои служебные обязанности. От полученных травм мужчина не выжил.

Позже, около 11:15, ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. В результате пострадали три жительницы Энергодара.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.

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