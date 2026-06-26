США планируют поставить Турции двигатели для истребителей Kaan

Администрация президент США планирует инициировать сделку о поставке Турции двигателей для истребителей на сумму $700 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее уведомление для американского конгресса.

В публикации отмечается, что Турции могут передать несколько десятков двигателей. У американских законодателей есть 15 дней на то, чтобы при несогласии с этими планами заблокировать сделку.

По данным агентства, передача двигателей станет важным жестом Вашингтона в адрес Анкары накануне саммита НАТО, который пройдет в турецкой столице. Утверждается, что в рамках сделки Турции планируется передать двигатели General Electric, которые предназначены для истребителей пятого поколения Kaan — аналога американских F-35.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции «будет веселым».

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее в НАТО раскрыли отчеты стран-членов о расходах на оборону.