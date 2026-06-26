Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Пентагон заключил контракт с Raytheon на поставку ракет AIM-9X

Пентагон заказал у компании Raytheon почти 2000 ракет AIM-9X на $1,1 млрд
Reuters

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму $1,1 млрд на производство тактических ракет AIM-9X. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Соглашение предусматривает реализацию опциона на производство и поставку ракет AIM-9X. В рамках контракта будет изготовлено 1653 ракеты AIM-9X-4 Block II для Вооруженных сил США и 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков.

Кроме того, сделка включает поставку сопутствующего оборудования, запасных частей и учебных ракет.

Производство будет организовано на предприятиях в нескольких городах США, а также в канадской провинции Онтарио и немецком Хайльбронне. Дедлайн по контракту — сентябрь 2029 года.

До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin перехватчики для противоракетных комплексов THAAD на сумму $35,3 млрд.

В апреле в оборонном ведомстве заявили, что США планируют втрое увеличить производство головок самонаведения для зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE к системам противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Пентагон заключил контракты на разработку и производство недорогих крылатых ракет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!