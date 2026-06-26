Пентагон заключил контракт с Raytheon на поставку ракет AIM-9X

Пентагон заказал у компании Raytheon почти 2000 ракет AIM-9X на $1,1 млрд

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму $1,1 млрд на производство тактических ракет AIM-9X. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Соглашение предусматривает реализацию опциона на производство и поставку ракет AIM-9X. В рамках контракта будет изготовлено 1653 ракеты AIM-9X-4 Block II для Вооруженных сил США и 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков.

Кроме того, сделка включает поставку сопутствующего оборудования, запасных частей и учебных ракет.

Производство будет организовано на предприятиях в нескольких городах США, а также в канадской провинции Онтарио и немецком Хайльбронне. Дедлайн по контракту — сентябрь 2029 года.

До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin перехватчики для противоракетных комплексов THAAD на сумму $35,3 млрд.

В апреле в оборонном ведомстве заявили, что США планируют втрое увеличить производство головок самонаведения для зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE к системам противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Пентагон заключил контракты на разработку и производство недорогих крылатых ракет.