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Армия

Армия США создаст симуляторы конфликта на Украине

CBS: в США создадут полигоны для симуляции условий, близких к конфликту на Украине
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что его ведомство планирует организовать на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта на Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает CBS.

По его словам, полигоны планируется создать в ближайшие четыре-шесть недель.

В публикации отмечается, что американская армия также рассматривает возможность создания полигона за пределами США. Это необходимо для имитации гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.

До этого сообщалось, что в США одобрили продление программы военной помощи Украине и увеличения финансирования до $750 млн. В рамках Инициативы содействия безопасности Украины предполагается выделить средства для оплаты американским компаниям поставок вооружений для украинской армии. Кроме того, в рамках этого законопроекта Киеву продолжат предоставлять разведывательные данные.

Ранее шеф Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о поставках средств ПВО Украине.

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