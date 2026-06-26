Уничтожены еще три БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки уже 13 БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы атаки БПЛА московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно перешли на особый режим работы. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба.

25 июня силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Ранее в Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.