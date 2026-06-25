В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

СМИ не приводит подробностей.

Как заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас воздушная тревога действует в Киеве и большинстве областей Украины.

19 июня в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине. По информации ведомства, в результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Также под удар российской армии попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.