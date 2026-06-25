Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Военный эксперт объяснил, почему операция ВСУ в Крыму обречена на провал

Военный эксперт Комоедов: ВСУ не смогут высадиться в Крыму
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Командующий Черноморским флотом РФ в 1998–2002 годах, экс-председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов в интервью RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планируемых ВСУ боевых операциях, в том числе на Крымском направлении. Эксперт выразил уверенность, что попытки противника высадиться на полуострове обречены на провал, поскольку выдвижение плавсредств с десантом из Одессы или Николаева будет замечено заблаговременно.

«Личный состав подразделений вражеской морской пехоты наши летчики, моряки и военнослужащие войск беспилотных систем отправят на корм камбалам. Те же украинские морпехи, кто сумеет высадиться на побережье, зацепиться за пляжную гальку не смогут», — сказал Комоедов.

Более того, по его словам, боеприпасов ВСУ на долго не хватит, а доставить им новые по морю или по воздуху не удастся.

Как заявил Зеленский, реализация планируемых военных операций зависит от решения стран G7 о поставках вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников. Он также сообщил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры, обеспечивающих боевые действия. Что о планах Киева говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее крымчан предупредили о подготовке новой атаки ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!