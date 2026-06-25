Военный эксперт объяснил, почему операция ВСУ в Крыму обречена на провал

Командующий Черноморским флотом РФ в 1998–2002 годах, экс-председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов в интервью RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планируемых ВСУ боевых операциях, в том числе на Крымском направлении. Эксперт выразил уверенность, что попытки противника высадиться на полуострове обречены на провал, поскольку выдвижение плавсредств с десантом из Одессы или Николаева будет замечено заблаговременно.

«Личный состав подразделений вражеской морской пехоты наши летчики, моряки и военнослужащие войск беспилотных систем отправят на корм камбалам. Те же украинские морпехи, кто сумеет высадиться на побережье, зацепиться за пляжную гальку не смогут», — сказал Комоедов.

Более того, по его словам, боеприпасов ВСУ на долго не хватит, а доставить им новые по морю или по воздуху не удастся.

Как заявил Зеленский, реализация планируемых военных операций зависит от решения стран G7 о поставках вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников. Он также сообщил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры, обеспечивающих боевые действия. Что о планах Киева говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее крымчан предупредили о подготовке новой атаки ВСУ.